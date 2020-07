La Nazione: Fiorentina, scatto su Juric, ma l’idea è Marcelino

In prima pagina, nell’inserto sportivo de La Nazione, troviamo questo titolo: “Sorrisi viola, c’è la salvezza“. A pagina 2 leggiamo: “La Fiorentina si mette in salvo”. In taglio basso le pagelle: “La mobilità di Ribery, i voli di Pezzella. E Chiesa quasi terzino”. A pagina 3 focus sul personaggio: “Ribery quanti show, in campo e in panchina”. Di spalla un editoriale dal titolo: “Fondamentale un allenatore di carisma”. A pagina 4 dichiarazioni: “Cutrone si conferma: “Voci su di me? Resto qui”. In taglio basso: “Paura per Tendi operato alla testa”. A pagina 5 infine si parla del prossimo allenatore: “Scatto su Juric, idea Marcelino. Spalletti stop”.

0 0 vote Article Rating