La Nazione: Fiorentina shock

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Pressing Juve per Chiesa”. A pagina 2 ripreso il tema della prima: “Chiesa e il futuro, la settimana più lunga”. A seguire: “I tifosi si mobilitano e raccolgono 29mila firme per la realizzazione di uno stadio al passo coi tempi“. A pagina 3 invece c’è: “Fiorentina shock. Cosa resta dopo San Siro“. A pagina 4 infine troviamo: “Vlahovic, quante critiche. Dusan abbandona i social“.

