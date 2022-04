La Nazione: Fiorentina, SOS infortuni

Si parla di Fiorentina nella prima pagina dell’edizione odierna del QS, l’inserto sportivo de La Nazione: “Torreira stop, che sfortuna!”. Sommario: “Fiorentina: SOS infortuni, il regista fermo per circa 15 giorni”.

A pagina 4 si legge: “Torreira, non ci voleva. Ora è vera emergenza”. Sommario: “Lesione all’addome, rischia uno stop di 15 giorni. Castro operato ieri”. Di lato: “Rinata e imperfetta: squadra da aiutare”.

A pagina 5: “Da meraviglia Bart alle uscite a vuoto. Drago, che succede?”. Sommario: “Il declino del portiere e quelle colpe che non sono solo sue”. Di lato: “La dedica di Piatek: «Sono migliorato grazie a Italiano»”. In taglio basso: “Leggenda Rosetta, a Firenze grazie al… dialetto”. Sommario: “Il difensore fu convinto dall’allenatore Luigi Ferrero che gli parlò in piemontese”.

A pagina 6: “Reset immediato. Ma ora a Salerno sarà una bolgia”. Sommario: “Infortuni e rebus formazione, si scalda Amrabat. Biglietti a 2 euro per riempire tutto lo stadio Arechi”.