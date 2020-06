In prima pagina de La Nazione troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Milenkovic cuore viola”. A pagina 4 dell’inserto sportivo ecco l’intervista al difensore che dice: “La spinta di Ribery è pazzesca”. In taglio basso sul mercato: “Thuram junior vale oro”. A pagina 5 invece leggiamo: “#NoistiamoconRocco. Spunta l’hashtag dei tifosi”. In taglio basso: “Frecciate e blitz: il rumore del tutti contro tutti”.

