In prima pagina su La Nazione di oggi c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Viola in campo a Udine, il Friuli a porte chiuse”. A pagina 4 dell’inserto sportivo del giornale viene ripreso e approfondito il tema della trasferta alla Dacia Arena: “A porte chiuse si può”. Nuova vita per Giuseppe Rossi: “Pepino sbarca negli USA, andrà al Real Salt Lake”. A pagina 5 invece c’è: “Torna il tifo anni ’70”. Di spalla: “Ribery è tornato, per ora solo di corsa”.