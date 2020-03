A pagina 5 dell’inserto sportivo de La Nazione, troviamo un articolo sulla Fiorentina, intitolato: “Viola fra play out e una stagione già finita“. A pagina 6 un excursus su come i giocatori gigliati passano il tempo in queste giornate: “I viola tra giochi, cani e figli da coccolare”. In taglio basso invece i problemi che stanno passando alcuni giocatori che sarebbero impegnati con le rispettive nazionali: “Pulgar a rischio stop”.