La Nazione: Fiorentina, un gol da 14 milioni

Su La Nazione di questa mattina troviamo nella cronaca cittadina un articolo sullo stadio della Fiorentina: “Archistar e Franchi, Nardella apre. E provoca”.

In prima pagina nell’inserto sportivo c’è il titolo: “Pedro, un gol da 14 milioni“. A pagina 4 leggiamo: “Fiorentina, missione recupero dei big”. In taglio basso invece c’è: “Castrovilli, dall’infortunio allo sfogo sui social”. A pagina 5 parte la Champions per le donne: “Femminile, l’appuntamento è con la storia”. In taglio basso: “Caceres non ha convinto a destra, Lirola può soffiargli il posto”.