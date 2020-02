In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, questa mattina troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Le manovre verso Udine”. All’interno, a pagina 4 c’è: “Firenze, via al blitz”. In taglio basso la notizia di mercato: “Prove di rinnovo per Vlahovic, si punta al 2025”. A pagina 5 sempre sulla prossima trasferta di campionato: “Voglia di tridente”. In taglio basso infine: “La grande festa al Linari Day: ‘Sogno di tornare a Firenze’”.