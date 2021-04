La Nazione: Firenze avrà il parco sportivo più bello d’Italia

In prima pagina nella cronaca di Firenze de La Nazione c’è questo titolo che riguarda la Fiorentina di rimbalzo: “Franchi, i 95 milioni nel Recovery”. A pagina 3: “Avremo il parco sportivo più bello d’Italia”. Nel Recovery Fund 95 milioni per lo stadio”.

In prima pagina dell’inserto sportivo invece troviamo: “Dai Fiorentina, ti salvi così”. A pagina 4 in apertura c’è: “Salvezza, che bagarre: corsa a 4 dietro i viola, ecco chi rischia di più”. A pagina 5 leggiamo: “Fiorentina, cinque motivi per sperare: cosa insegna il pari con la Juve”. Di spalla sulla formazione: “Iachini ritrova anche Bonaventura“. A pagina 6 infine: “La Primavera è abbonata alle finali. Bianco: “Siamo pronti alla battaglia”.