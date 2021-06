La Nazione: Firenze balla la portuguesa

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Firenze balla la portuguesa”. All’interno l’apertura è per: “Oliveira vale oro, Silvestri supera Cragno“. Sottotitolo: “Domani vertice società-Gattuso. Il Porto chiede 20 milioni per il centrocampista. Il portiere del Verona può sostituire Drago”. Ancora sul mercato leggiamo: “Milenkovic in bilico fra l’Inghilterra e il Milan Ma Ringhio proverà a fargli cambiare idea”. Intanto i viola hanno un alleato per questa estate: “Le suggestioni di Mr. Mendes“. Infine troviamo: “E il ritorno in viola di Lirola diventa un ‘caso'”.