In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione troviamo questo titolo: “Cutrone e Vlahovic ok. Ma Firenze vede il Gallo. Rocco: “Serve lo stadio”. A pagina 3 viene ripreso il tema della prima: “L’ombra del Gallo su Cutrone e Vlahovic”. In taglio basso invece leggiamo: “Viola-Covid, che battaglia”. Di spalla ecco le dichiarazioni di Commisso: “Rocco: “Giochiamo”.