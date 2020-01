La Nazione: Fofana e Juan Jesus, scatto della Fiorentina

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione c’è sulla Fiorentina: “Fofana e Juan Jesus, scatto viola”. A pagina 4 si apre con le notizie sul mercato: “Juan Jesus, adesso sì”. E ancora: “Sottil rinnova fino al 2024. I gioiellini viola sono tutti blindati”. A pagina 5 leggiamo: “Rendimento e infortuni, il Boa prova a ripartire”. Poi un’intervista: “Pin e i segreti di Iachini: “Ciao, soldato Beppe”. In taglio basso: “Abbonamenti a 500, e Barone Junior firma per il Perugia”.