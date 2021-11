La Nazione: Formula Burdisso per Julian Alvarez

Nella prima pagina del QS, l’inserto sportivo de La Nazione, si parla delle mosse di calciomercato della Fiorentina: “L’uomo ragno che fa sognare”. Sommario: “La Fiorentina su Alvarez: 10 milioni subito e 10 a giugno”. A pagina 4 si legge: “Dieci milioni subito e dieci a giugno. Alvarez, ecco la formula Burdisso”. Sommario: “ La concorrenza con il Milan, entrato prepotentemente nell’affare con il River Plate, spinge il club viola a programmare il blitz decisivo per valutare l’arrivo dell’attaccante. Cabral è la prima alternativa”.

In alto: “Il Tottenham spinge forte su Vlahovic. Juve-Dusan più facile in estate”. In taglio basso: “El Chino Quarta, quel martello che sembra uno studente Erasmus”. A pagina 5: “Amrabat–Pulgar, jackpot milionario. Ultima chiamata per José Callejon”. Sommario: “Tanti i viola sotto esame nell’ultima parte dell’anno e che a gennaio potrebbero finire sul mercato. La valutazione del marocchino e il pressing del Toro. Caso Kokorin: il russo via dopo un anno al buio”. In alto: “Un turno a Niccolini, Quarta e Milenkovic” e “Nico Gonzalez è ancora un caso”. Di lato: “’Progetto affiliate’, la società in Sicilia per i nuovi talenti”.