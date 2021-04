La Nazione: Gattuso e Lippi? La Fiorentina mette il suo futuro in congelatore

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Vergogna, rabbia tifosi”. All’interno apertura per: “Giocatori in ritiro, bocche cucite E un avversario da battere: la paura”. Di seguito leggiamo: “Gattuso e Lippi? Il futuro torna in congelatore”. In altra pagina il difficile clima che si respira: “Tutti colpevoli” Rabbia sul web Tifosi in trincea”. Intanto il campionato va avanti: “Domani il Verona, viola risvegliati Ma il pericolo è la vendetta di Juric“. Infine le novità sulla formazione: “Difesa colabrodo Milenkovic out Ritorna Quarta“.