La Nazione: Gioco a scacchi per Torreira

Sulla prima pagina del QS odierno si legge: “Gioco a scacchi per Torreira“. A pagina 4: “Torreira il sogno, pugno duro sui rinnovi”. Sulla destra: “Ribery, videochiamata a Muller e Neuer“. A pagina successiva: “Il pallone dopo i tamponi. Riecco i viola in campo”. In taglio basso si legge: “Primavera, che brivido: subito un trofeo in palio”.

0 0 vote Article Rating