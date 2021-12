La Nazione: Gli ‘Olé’ per Kokorin, si consoli con la simpatia

In prima pagina dell’inserto sportivo de La Nazione leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: “Scatto coppa, sorridi viola”.

A pagina 2 l’apertura è per: “Ok viola, obiettivo centrato”. In taglio basso troviamo: “Olé per Kokorin, si consoli con la simpatia”. Occhiello: “L’attaccante russo è partito per la prima volta titolare: nessuno dei 75 minuti è stato indimenticabile”.

A pagina 3 invece ci sono le pagelle: “Rosati, il terzo portiere ne salva 4. Sasha corre e la porta è un miraggio”. Di spalla il commento: “Se a contare è soprattutto il risultato”. In taglio basso le dichiarazioni: “Grinta Italiano: “Missione compiuta”. A pagina 4 arrivano notizie non propriamente positive: “Focolaio Covid, ansia Primavera. Sei contagiati”. In taglio basso: “Lavori al Franchi, tra le ipotesi c’è anche Empoli”.