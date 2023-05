La Nazione: Gli uomini da finale

In prima pagina dell’inserto sportivo de La Nazione c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Daje ragazzi” ora stupiteci”

A pagina 4 apertura per: “Europa, non è finita Dimentichiamo l’Inter Adesso la Conference”. Sottotitolo: “Le buone sensazioni in Coppa Italia e la prossima finale da giocare L’ottavo posto in classifica? Tanta concorrenza e dipende dalla Juve”.

A pagina 5 leggiamo: “Gli affidabili da finale di coppa Gonzalez, Jack e capitan Biraghi Quelli che… reggono la pressione Ora servono anche i gol di Jovic“. Ovvero: “Le indicazioni della gara dell’Olimpico e le caratteristiche necessarie per affrontare le gare decisive Milenkovic e Cabral hanno deluso, Dodo e Castrovilli devono fare uno step in più. E l’attaccante serbo…”.

A pagina 6 infine: “Viola, le ultime due fatiche”. Sottotitolo: “La Roma e poi il Sassuolo: 180’ con il fiato sospeso Volatina per l’ottavo posto

Subito i giallorossi in casa. Contro gli emiliani si anticiperà a venerdì 2 giugno”.