La Nazione: Grandi manovre per la dirigenza della Fiorentina

Nella prima pagina del QS, l’inserto sportivo de La Nazione, si parla di Fiorentina: “Le mani di Rino su Castrovilli“. A pagina 4 si legge: “Gattuso, il piano per rilanciare Castrovilli“. In taglio basso spazio al calciomercato: “Obiettivo Oliveira (Porto): pronta maxi offerta. Ribery chiama Firenze: Io voglio rimanere”. A pagina 5: “Dirigenti viola, le grandi manovre”. Sommario: “Dainelli in uscita, l’ipotesi di un ruolo diverso per Antognoni, niente Macia e Goretti congelato”. Ancora: “Aquilani confermato per la Primavera” e “Kouamé a Ringhio: Voglio restare a Firenze“.