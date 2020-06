La Nazione: I brividi di Vlahovic e Cutrone

In prima pagina de La Nazione leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: “Franchi, il rilancio di Nardella”. A pagina 3 viene ripreso il tema: “Spiragli viola. “Servono fatti”. Nell’inserto sportivo troviamo: “Caldo e viaggi. Scossa Iachini”. A pagina 5 c’è: “Partitelle, viaggi, caldo: le fatiche di Beppe”. In taglio basso: “Badelj per l’orgoglio”. A pagina 6 invece si cambia argomento: “Torna Ribery: chi esce? Vlahovic e Cutrone, brividi”. In taglio basso: “Tifosi allo stadio: “Un’ipotesi e troppi rischi”.

