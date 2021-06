La Nazione: I calciatori nell’orbita Burdisso

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, il titolo sui viola è: “No, Antonio no. Che tristezza”. A pagina 8 viene ripreso e ampliato il tema presente in prima: “Antognoni-Fiorentina, ora è divorzio. Nove giorni per evitare lo strappo”. Sottotitolo: “Proposto un nuovo ruolo per la scoperta di talenti: la società è ancora formalmente in attesa di una risposta I dubbi del Capitano e i pochi margini per ricucire. Posizioni diverse sulla sostanza dell’impegno”. A pagina 9 invece leggiamo: “Speedy Gonzalez, scalata in Coppa e oggi le visite”. Sottotitolo: “Il nuovo esterno viola si sottoporrà agli esami clinici. Sudamerica: ecco i calciatori nell’orbita Burdisso“. All’interno del pezzo si parla di giocatori come De La Vega, De La Cruz, Almada, Weigandt e Senesi.