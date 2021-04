La Nazione: I silenzi di Commisso e la voglia di rilancio

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Zitto e slow, Rocco lavora”. All’interno a pagina c’è in apertura: “Commisso fra silenzi e voglia di rilancio”. Sottotitolo: “Piani, idee e autocritica: Rocco parlerà a salvezza acquisita. Quel video colloquio con Agnelli per prendere le distanze dalla SuperLega“. Sull’allenatore del futuro: “Juric, De Zerbi e Sarri sempre più lontani da Firenze. Gattuso è pronto a dire sì, Marcelino l’alternativa”. A pagina 7 su Venuti c’è: “La fatica di Lollo vale più di una Superlega”. Di spalla: “Amuleto Caceres anche se il contratto è in scadenza. E segna alle ex”. A pagina 8 invece leggiamo: “Muscoli e ruolo: il 2021 in salita di Castrovilli“. Infine: “Ritiro viola, break di due giorni. Ma da domani sera tutti in hotel”.