La Nazione: Iachini alza il tiro

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “FR reagisce dopo la paura“. A pagina 4 leggiamo: “Vlahovic contro Simeone. Ribery, allenamento ok”. In taglio basso: “FR e Firenze, la notte giusta per riabbracciarsi”. Altra pagina per: “Ora Iachini alza il tiro: “Ci serve più cinismo”. Di spalla: “Venuti confermato”. Infine su Fiorentina-Cagliari: “Porte chiuse, una saga”.

0 0 vote Article Rating