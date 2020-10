La Nazione: Iachini fa mea culpa

Sulle pagine del La Nazione si parla di Fiorentina: “Rocco show, città divisa: ‘Avanti, ma con rispetto'”, con sommario: “Le parole del presidente viola scatenano il dibattito su stadio e investimenti: ‘Chi paga ha il diritto di decidere’. ‘No, Firenze merita più attenzione'”. Sul QS: “Spezia-Fiorentina, è neutro solo il campo” e “La strana vigilia di Beppe. Tra sogni e giustificazioni”, con sommario: “Iachini torna sul caso della fascia a Chiesa: ‘Mi prendo la responsabilità, non l’avrei fatto se avessi immaginato il polverone che si è alzato…'”e “Callejon quasi pronto. Lo spagnolo è in crescita, ma partirà in panchina”.

