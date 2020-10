La Nazione: Iachini non cambia, tocca a Lirola

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione ecco il titolo: “Torna Pezzella, vuole la fascia”. Occhiello: “L’argentino è disponibile per domenica”. A pagina 4 leggiamo: “Capitano: “Pezzella fa rispettare le gerarchie”. In taglio basso: “Commisso e il nuovo stadio: “Non sarà facile. Su Montella non ho sbagliato. Chiesa mi ha deluso”. A pagina 5 invece c’è: “Fiorentina, obbligatorio recuperare Bonetti”. In taglio basso: “Contro lo Spezia tocca a Lirola, Iachini non cambierà modulo”.

