La Nazione: Iachini o Sarri? Decide Commisso

In prima pagina dell’inserto sportivo de La Nazione, troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Iachini o Sarri, decide Rocco“. A pagina 3 viene ripreso il tema della prima: “Sarri punta al ritorno: e la Fiorentina aspetta”. E ancora a pagina 4: “Iachini in bilico, deve decidere Commisso”. In taglio basso: “Pezzella out per precauzione. Nessuna ricaduta dopo l’infortunio”. Poi un pezzo ironico: “Scoperta la lavagna del tecnico viola. Quattro indicazioni: “Dai, gioca, para e tira”. A pagina 5 leggiamo: Fiorentina in campo, è possibile un ritiro”. In taglio basso: “Difesa deconcentrata, pensa già al mercato?”.

