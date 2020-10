La Nazione: Iachini richiama all’unità…e la squadra è con lui

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, c’è il titolo: “Come uscire dal tunnel”. A pagina 4 l’apertura è per: “Iachini richiama all’unità. La squadra è con lui”. Sottotitolo: “Dopo l’incontro con Commisso, il tecnico ha parlato in modo diretto ai giocatori. Servono punti e vittorie. Anche in coppa Italia”. In taglio basso: “Commisso e il passo felpato in campagna acquisti. Le opportunità ai tempi del Covid sono diminuite”. A pagina 5 invece c’è: “Quarta è pronto a prendersi la Fiorentina”.

0 0 vote Article Rating