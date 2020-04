In prima pagina dell’inserto sportivo de La Nazione leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: “Flachi, pagelle viola: “Vlahovic micidiale, Sottil esterno unico“. A pagina 3 ecco l’intervista integrale con Flachi che dice: “Vlahovic è cattivo, Cutrone come Inzaghi”. In taglio basso invece si parla della prospettiva dell’inizio degli allenamenti per la squadra: “Iachini si prepara al 4 maggio”. Di spalla infine c’è: “Pezzella su Astori: “E’ sempre con noi”.