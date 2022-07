La Nazione: Ikonè illumina, duello Cabral-Jovic

In questa domenica 17 luglio La Nazione fa il punto sulla giornata di ieri a Moena. In apertura dell’inserto sportivo leggiamo “Viola di corsa, poker Cabral“. A pagina 4 “Cabral-Jovic, duello a suon di gol. Delizia Ikonè, illumina il triangolare” e in basso “Cori, applausi, bandiera. E Barone chiama Rocco“.

A pagina 5 “Italiano soddisfatto: ‘Schemi e velocità. Stiamo crescendo'” e sotto “Dodò, è soltanto questione di ore”. Sulla colonna di destra “Dal Trento al Siviglia passando dal Qatar: altre 5 amichevoli”.