La Nazione: Il Barcellona offre un giocatore alla Fiorentina

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione troviamo questo titolo sul mercato della Fiorentina: “Il Barcellona offre Todibo”. A pagina 4 l’apertura è per: “Rocco quasi okkey: si riparte da qui”. In taglio basso il mercato: “Barcellona chiama Firenze: Todibo per la difesa”. E poi leggiamo: “Il tampone è ok: Boateng in campo”. A pagina 5 invece c’è: “Primavera, che serata. Caccia alla Coppa Italia”. In taglio basso: “Fiorentina, subito due amichevoli toscane”.

