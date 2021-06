La Nazione: Il doppio sì costa 40 milioni alla Fiorentina

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: “Oliveira-Guedes, il doppio sì costa 40 milioni”. All’interno l’apertura è per: “Oliveira più Guedes? Maxi-idea da 40 milioni”. Sottotitolo: “La decisione su Ribery slitta di qualche giorno mentre Barone parla di Vlahovic: “Metteremo tutto il nostro impegno per arrivare al rinnovo”. Intanto c’è un volto nuovo in dirigenza: “Dalla Supercoppa all’idea De Rossi, ora Burdisso punta tutto sui viola”.