Sulle pagine de La Nazione c’è il titolo a pagina 4: “Fiorentina, testa a testa col Toro per Torreira. Il Milan frena su Chiesa: servono troppi soldi“. A pagina 5: “Bonaventura, ecco il jolly che serve in mezzo”. In taglio basso: “I viola in tv su Rtv 38” e “Sabato c’è la Reggiana”.

0 0 vote Article Rating