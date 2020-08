La Nazione: Il giallo della maglia

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione leggiamo il titolo: “Patti chiari per Pezzella“. A pagina 4 analisi di alcune situazioni contrattuali complicate: “Milenkovic, Pezzella, Vlahovic: rebus rinnovi”. In taglio basso: “E Antognoni si protegge dai raggi del sole: “Il cappello mi ripara, ho mille pensieri di pallone”. A pagina 5 ancora sul mercato: “Dalbert–Biraghi, scambio a colpi di assist”. In taglio basso: “Il giallo della maglia”. Sottotitolo: “La Robe di Kappa svela il disegno. E poi lo toglie”.

