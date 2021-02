La Nazione: Il giorno delle sorprese

All’interno dell’inserto sportivo de La Nazione, apertura stamani sulla Fiorentina, dedicata a: “Mercato, il giorno delle sorprese. Da Pulgar a Inglese, ultima chiamata“. In taglio basso: “Conti, le voci su Firenze e l’addio al Milan. Ma il vero obiettivo di Pradè era Malcuit”. Di spalla: “Acquisti e cessioni, arrivederci a luglio. Contratti e rinnovi: da Vlahovic a FR7”. A pagina 3 invece leggiamo: “Kaiser Ribery si riprende lo scettro. Ma il cuore è diviso con la Germania”. A pagina 5: “Giovanili viola, prove di ripartenza: Under 15 e 18 accendono i motori”. In taglio basso: “Primavera, che colpo: l’Inter affonda al 94′”.

0 0 vote Article Rating