In prima pagina sul QS leggiamo questo titolo sulla partita di ieri: “La Fiorentina si mangia le mani”. A pagina 2 si ritorna sul match di Bologna: “La rabbia non basta”. A pagina 3 l’analisi del comportamento dei viola: “Una squadra operaia”. A pagina 4 invece spazio al mercato: “Il giorno di Cutrone”. A pagina 5 ancora calciomercato: “Rocco detta la linea”. In taglio basso a pagina 5: “Lirola: “Scuse ai tifosi per la vittoria mancata”.