In prima pagina del QS de La Nazione si parla ovviamente di Dusan Vlahovic, risultato positivo ieri al Covid 19: “Farò gol anche al virus” il titolo in taglio centrale. A pagina 5: “Vlahovic positivo, la Fiorentina si ferma”. In taglio basso: “Lady Pezzella è trattenuta negli Stati Uniti: ‘Sono disperata, non vedo German da un mese’”. A pagina 6: “Quanto affetto per Dusan: ‘Forza fratello’”.