La Nazione: Il mercato non è finito

Sulla pagina sportiva de La Nazione, troviamo: “Europa dream. Ora si decolla”. A pagina 4: “Forza ragazzi, il sorteggio ci sorride. L’Europa viola riparte senza le big”.

A pagina 5: “Benvenuto Tonino Barak. Ma (forse) non è finita qui”. In basso: “Rocco, complimenti alla squadra E domani sera sarà al Franchi”. A destra: “Povero Sommo Poeta. In ballo per una coppa senza neppure i diritti” A pagina 6: “Viola senza più tregua. Domani c’è il Napoli. Nuovo turnover, ma..”.