La Nazione: Il messaggio con cui Vlahovic ha voluto gridare la sua voglia di continuare a sognare

In prima pagina dell’inserto sportivo de La Nazione, leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: “Firenze pazza di Italiano“.

A pagina 2 l’apertura è per: “Italiano, mosse vincenti e Firenze innamorata”. Sottotitolo: “Il coraggio di rischiare Gonzalez e Castrovilli mentre il Milan stava rimontando. E la forza delle idee condivise da club e spogliatoio”. In taglio basso: “Barone, avanti così nonostante qualcuno”.

A pagina 3 spazio per: “I gol, il contratto e il cuore: Vlahovic show”. Sottotitolo: “Dopo la seconda rete al Milan quel messaggio con cui DV9 ha voluto gridare la sua voglia di continuare a sognare in viola”. In taglio basso: “Gonzalez, 15 minuti per tornare protagonista”.

A pagina 4 invece troviamo: “Dragowski si prepara al ‘suo’ derby. Milenkovic e Quarta, torna la coppia”. Sottotitolo: “La squadra riprende oggi gli allenamenti in vista della sfida di sabato pomeriggio (ore 15) a Empoli Il portiere a disposizione di Italiano, può riprendersi la maglia da titolare. Nastasic ancora ko”.