La Nazione: Il patto Prandelli-Spogliatoio

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione troviamo stamani questo titolo: “Fiorentina ora svegliati“. All’interno dell’inserto, in apertura c’è: “Crisi viola: patto Prandelli-spogliatoio”. Sottotitolo: “Lungo faccia a faccia dopo il tonfo con il Benevento. E il mental coach consiglia la ’scossa’: la squadra deve reagire subito”. A seguire troviamo: “Da Pezzella a Kouame: involuzioni che preoccupano”. Sulla prossima partita di campionato: “Ribery, il ko e l’obiettivo FR7 vuole sfidare il Milan”. Ma domani si torna in campo: “Coppa Italia, domani test a Udine Terracciano guida il turn over”. Infine sulla Fiorentina Femminile: “Sorteggio Champions, viola pericolo City o Psg Clelland suona la carica: “Stiamo crescendo”.

0 0 vote Article Rating