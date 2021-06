La Nazione: Il Porto libera Oliveira, sì a Firenze

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione leggiamo questo titolo: “Hola Fiorentina, ecco Burdisso“. All’interno viene ripreso e ampliato il tema della prima: “Burdisso uomo mercato, ci siamo. Il Porto libera Oliveira, sì a Firenze”. Sottotitolo: “La società valuta anche altri profili ma l’ex giallorosso è il favorito ad affiancare (l’amico) Pradè La trattativa per il centrocampista alla svolta definitiva. L’accordo: 16 milioni più 4 di superbonus”. Sulla Primavera gigliata: “Trionfo baby viola, Milan battuto. E le retrocessioni saranno solo due”. Infine leggiamo: “Pulgar va in rete con il suo Cile. Quarta stop, in campo Pezzella“.