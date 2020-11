La Nazione: Il pressing di Commisso sull’allenatore

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione sulla Fiorentina c’è il titolo: “Il pressing di Commisso”. A pagina 4 viene ripreso il tema della prima: “Iachini non può sbagliare: pressing di Rocco”. Sottotitolo: “Il presidente in contatto continuo dagli Usa. Durante la sosta servirà lucidità: aumenta il gradimento per la candidatura-Prandelli“. In taglio basso leggiamo: “I mezzi no di Sarri e Spalletti, una prospettiva che piace a tutti”. A pagina 5 invece c’è: “Torna Pulgar e Amrabat può cambiare ruolo”. Infine troviamo: “Milenkovic, sirene inglesi. United e Spurs d’assalto”.

