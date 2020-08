La Nazione: Il primo colpo della Fiorentina

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: “Il play Ricci primo colpo”. A pagina 4 presente un’intervista: “Flachi, assist a Mandzukic: “Il colpo perfetto”. In taglio basso il mercato: “Ricci (Empoli) in viola, ci siamo. Per Nainggolan trattativa viva”. Poi leggiamo: “Fiorentina Awards, vince Ribery: “Grande onore, ringrazio i tifosi”. A pagina 5 le vacanze dei calciatori viola: ”Fiorentina in relax tra Grecia e Sardegna”. In taglio alto: “Milenkovic, ora il rinnovo è più vicino”. Di spalla: “Rocco Commisso il più ricco della A”.

