La Nazione: Il ritorno del Re

Sulle pagine del QS de La Nazione si torna a parlare di campo: “Sorrisi e voglia di giocare: Ribery è tornato”, nel sommario: “Il francese a Firenze con un volo privato. Poi visite mediche e tampone per essere subito in campo alla ripresa del campionato”. In taglio basso le parole di Barone: “Pronti in attesa del protocollo” e di Dalle Mura: “I miei eroi sono Pezzella e Pirlo”. A pagina 4: “Test medici e in campo: processione viola”, nel sommario “I giocatori arrivati al centro ‘Astori’ a scaglioni (Ogni 45 minuti). Mascherine, guanti e corsa solitaria. Poi a casa per la doccia”.