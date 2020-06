La Nazione: Il Rocco deluso rilancia!

Sulle pagine del QS de La Nazione si parla di Fiorentina a pagina 2: “Stadio, le scelte di Rocco. Opzione firmata su Campi: ‘Ma sono rimasto deluso’“. A pagina 3 le interviste a Gianfranco Monti e a Leonardo Bassilichi: “Tifo Franchi. Ma servono subito i lavori. Pessina? Lo porterei in curva” e “Basta litigi su stadio e aeroporto. Da lunedì confronto tra le parti”. In prima pagina del QS: “E’ in arrivo Castroleader”. A pagina 5: “Ciao Chiesa, Castro leader: Rocco ha deciso”. In taglio basso: “Le quattro soluzioni per lo stadio”. A pagina 6: “Festa e sorrisi in streaming: ‘Il sogno? Lo scudetto’”. In taglio basso: “Gol, concorrenza e futuro: le sfide di Cutrone”. In basso, sulla sinistra: “Borja saluta l’Inter e sogna Firenze”.

