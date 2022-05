La Nazione: Il sogno dipende da noi

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione per quanto riguarda la Fiorentina, troviamo questo titolo: “Sebastien Frey a porta aperta”.

A pagina 4 c’è l’intervista all’ex portiere viola: “Frey, il gusto buono della Fiorentina “Europa e futuro: Firenze ascoltami”. Altre dichiarazioni: “Questa squadra merita di tornare nelle coppe. Italiano? Bravo a capire subito come si lavora a Firenze. Meret è bravo ma ha vissuto una stagione difficile come Drago. Vedrei bene in viola Cragno e Vicario“. Di spalla: “Coppa Primavera Viola con l’Atalanta Caccia al record”.

A pagina 5 si parla di corsa ad un posto in Europa: “Rompicapo qualificazione Ma il sogno dipende da noi”. Sottotitolo: “Tre partite alla fine, la squadra può ancora piazzarsi fra il 5° e il 10° posto Decisivo lo scontro con la Roma. La variabile dei giallorossi in Conference”. Poi un articolo su Gonzalez: “Irruenza, colpi d’ala e tanta sfrontatezza Vola Nico, vola ancora”.