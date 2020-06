La Nazione: Il tesoro Chiesa tutto su Belotti

A pagina 9 della cronaca di Firenze de La Nazione, sulla Fiorentina arrivano le parole di Nardella in consiglio comunale: “E sullo stadio apre a Rocco: “Ascolterò le sue proposte“. In prima pagina del QS invece c’è questo titolo: “Tesoro Chiesa, tutto sul Gallo”. A pagina 4 ripreso l’argomento: “Da Belotti al Ninja: Chiesa apre il mercato”. A pagina 5 invece c’è: “Cinque sostituzioni: le riserve contano di più”. In taglio basso: “Pezzella, c’è l’offerta”. E anche: “Ribery, quanta attesa”. A pagina 6 sul calcio femminile: “Stagione finita, viola in Champions. L’algoritmo premia le Women’s”.

