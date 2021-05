A pagina 3 de La Nazione troviamo”Critiche alla Fiorentina: Commisso esplode. Solo offese, la comprino i fiorentini ricchi”. A pagina 4 l’intervista a Cecchi Gori “Imprenditori assenti? Colpa del mio fallimento”, in taglio basso “Una diatriba inutile. No, sosteniamolo. E il tifo si spacca”. A pagina 5 “Nuovo vertice sullo stadio Franchi. E stavolta Commisso non dice di no”.