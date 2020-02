La Nazione: Il valore (economico) aggiunto per la Fiorentina

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Arriva Ibra, fatti sentire”. Sullo sfondo in foto, troviamo Vlahovic. A pagina 4 l’apertura è dedicata a: “Dusan, guarda chi c’è”. A pagina 5 si parla di uno dei prossimi avversari viola: “Rebic valore aggiunto”. Tutto questo visto anche in chiave economica. In taglio basso occhi puntati su di un giocatore: “Riecco Pulgar tra fase difensiva e prove in regia. Serata calda per Erick. Deve convincere Iachini”.