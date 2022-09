La Nazione: Il volto nuovo del 4-3-3

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, sulla Fiorentina leggiamo stamani questo titolo: “Nico e gli altri cercasi gol”.

A pagina 4 c’è: “Italiano, cercasi bomber disperatamente”. Sottotitolo: “Nella classifica dei cannonieri della serie A, nessun viola con 2 gol all’attivo. In quella stagionale l’unico bis è di Nico Gonzalez“. In taglio basso: “Velocità e lanci lunghi: il volto nuovo del 4-3-3”. Occhiello: “L’allenatore e quel passo in direzione di un modulo alternativo che non rinneghi del tutto il suo credo tattico”.

A pagina 5 invece troviamo: “La bella favola di Giosuè Cuore viola dell’Uganda”. Sottotitolo: “E’ lui il portiere della Nazionale africana. Il legame con Firenze parte da lontano Il nonno Aldo Bellagambi ha fatto la storia del volley. E lui sogna la Fiorentina“. E infine: “Biraghi a casa, Castrovilli ko da mesi e Sottil in stand by: non c’è Firenze in Nazionale”.