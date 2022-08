La Nazione: Intrigo Lo Celso

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Samba Dodô “Ora vincere”.

A pagina 6 apertura sul mercato: “Intrigo Lo Celso Villarreal insiste Nikola, ci siamo”. Sottotitolo: “Gli spagnoli insistono, ma è la formula che non c’è Oggi la giornata per il rinnovo di Milenkovic“. In taglio basso: “Italiano sorride, anche Duncan recupera”.

A pagina 7 invece c’è: “Conference e Champions Fiorentina, voglio vincere”. Parla Dodô: “Il brasiliano ha le idee chiare: “Non vedo l’ora di giocare: pronto per domenica” E Pradè lo elogia: “Abbiamo cercato di prendere il meglio sul mercato”.