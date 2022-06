La Nazione: Italiano-Barone, via all’avventura decisiva

A pagina 6 dell’inserto sportivo de La Nazione, l’apertura sulla Fiorentina è dedicata ad un’intervista realizzata con un ex portiere viola: “Gollini o Meret? Tutti… figli di Mareggini“. Ovvero: “L’ex numero uno viola racconta pregi e difetti dei candidati alla porta della squadra di Italiano”.

A pagina 7 invece leggiamo: “Italiano–Barone, ci siamo Via all’avventura decisiva”. Sottotitolo: “In settimana l’incontro per la programmazione della nuova stagione”. In taglio alto c’è: “Nuove maglie, la bianca con la ’V’ viola”. Di spalla infine troviamo: “La scommessa Cabral può ’aiutare’ Djuric“.